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Настоящее фото товара Кресло Ergo Black, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ergo Black, черная кожа
48 оценок
53 870
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Ergo Black, черная кожа

Артикул: CH-022-180
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: натуральная кожа
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер

Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес19.5 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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