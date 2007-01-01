Характеристики товара
Описание
Уютное садовое кресло-кокон «Венеция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской черного оттенка, вручную оплетенного круглый искусственным ротангом бронзового цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съемный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Полный размер изделия: 1200×1200×2020 мм, габариты кокона 1030×680×1260 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1300×1000×650; 2300×70×60; 1200×1200×400мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес31 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, черный, бронза
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки33 кг
- Изделия стопируютсяНет