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Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 1Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 2Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 3Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 4Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 5Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой - фото 6
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Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой

Артикул: CH-077-436
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уютное садовое кресло-кокон «Венеция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской черного оттенка, вручную оплетенного круглый искусственным ротангом бронзового цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съемный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Полный размер изделия: 1200×1200×2020 мм, габариты кокона 1030×680×1260 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
1300×1000×650; 2300×70×60; 1200×1200×400мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес31 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, черный, бронза
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки33 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой
Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет бронзовый с бежевой подушкой
72 390
В корзине

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