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Блюдо Black Raw Stellar - фото 1

Блюдо Black Raw Stellar

Артикул: CH-071-316
6 оценок
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Фотография товара Блюдо Black Raw Steller для подачи, 40 см от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Блюдо Black Raw Stellar для подачи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота30 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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Блюдо Black Raw Stellar
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