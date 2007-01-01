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Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga - фото 1

Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga

Артикул: CH-071-313
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Диаметр33 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga
Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga
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В корзине

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