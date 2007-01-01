Товар в корзине. Перейти
Блюдо Brown Taiga Untouched - фото 1

Блюдо Brown Taiga Untouched

Артикул: CH-071-315
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga
Фотография товара Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga
Фотография товара Блюдо 21*3,3 см, Stone Untouched Taiga от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина245 мм
  • Ширина215 мм
  • Высота80 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Товар в корзине

Блюдо Brown Taiga Untouched
Блюдо Brown Taiga Untouched
1 790
В корзине

С этим товаром покупают