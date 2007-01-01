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Блюдо Black Raw Stellar 30*14 см - фото 1

Блюдо Black Raw Stellar 30*14 см

Артикул: CH-071-317
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина140 мм
  • Материалфарфор

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Блюдо Black Raw Stellar 30*14 см
Блюдо Black Raw Stellar 30*14 см
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В корзине

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