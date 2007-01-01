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Блюдо Black Raw Stellar для подачи и запекания - фото 1

Блюдо Black Raw Stellar для подачи и запекания

Артикул: CH-071-319
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота53 мм
  • Объем0.85 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо Black Raw Stellar для подачи и запекания
Блюдо Black Raw Stellar для подачи и запекания
1 490
В корзине

С этим товаром покупают