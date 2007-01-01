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Настоящее фото товара Блюдце Паула Д13, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдце Паула Д13
41 оценка
290
Товар в корзине. Перейти
Блюдце Паула Д13 - фото 1Блюдце Паула Д13 - фото 2

Блюдце Паула Д13

Артикул: CH-003-121
41 оценка
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 13 см

Высота: 1 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
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