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Настоящее фото товара Тарелка Texture Dark Green Lines 26,4 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка Texture Dark Green Lines 26,4 см, P.L. Proff Cuisine
48 оценок
790
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Тарелка Texture Dark Green Lines 26,4 см, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Тарелка Texture Dark Green Lines 26,4 см, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-025-656
48 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр264 мм
  • Вес0.858 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр264 мм
  • Вес0.858 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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