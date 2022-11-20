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Тарелка мелкая Идиллия D17 - фото 1

Тарелка мелкая Идиллия D17

15 оценок
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Блюдце Паула D13

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 17 см

Высота: 2 см

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

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