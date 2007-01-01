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Настоящее фото товара Тарелка для пасты Тренд D29, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка для пасты Тренд D29
42 оценки
490
Товар в корзине. Перейти
Тарелка для пасты Тренд D29 - фото 1

Тарелка для пасты Тренд D29

Артикул: CH-003-389
42 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 29 см

Объем: 500 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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