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Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый - фото 1

Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый

Артикул: CH-064-290
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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