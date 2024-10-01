Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,085 л
- Материалфарфор
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кофейная пара «Млечный путь терракот»
Чашка кофейная «Маррон Реативо»
Чашка кофейная «Кейрвейр»
Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд»
Чашка кофейная «Пепперкорн»
Чашка кофейная «Фламенко», фарфор
Чашка кофейная «Виктория»
Чашка кофейная «Дорота»
Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл
Чашка кофейная «Милк»