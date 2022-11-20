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Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 1Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 2Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 3Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 4Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 5Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа - фото 6

Стул Форест 20мм, белый, бежевый экокожа

14 оценок
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Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа

Характеристики товара

Описание

Складной стул на металлическом каркасе - идеальное решение для экономии пространства помещения и удобство хранения (балкон, дачный дом). Стальной каркас складного стула с покрытием из порошковой эмали и обивка из экокожи позволяет эксплуатировать стул даже в условиях влаги и перепадов температуры.

Каркас: стальной профиль 20 мм (толщина 1,2 мм) покрытый порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и влаге

Обивка из экокожи: надёжная, легко очистить поверхность стула.Уплотнённый поролон: долго сохраняет первоначальный вид и не даёт просадки сиденья.

Эргономичная конструкция: удобство и комфорт при сидении оценены сотнями покупателей.

Данные стулья можно использовать как:

  • стулья для дома
  • стулья для дачи
  • стулья для беседок
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый, белый

Выполненные заказы

Стул Форест 20мм, каркас серебро, обивка Тедди 10, (литой ППУ)
Стул Форест 20мм, каркас серебро, обивка Тедди 10, (литой ППУ)Стул Форест 20мм, каркас серебро, обивка Тедди 10, (литой ППУ)Стул Форест 20мм, каркас серебро, обивка Тедди 10, (литой ППУ)Стул Форест 20мм, каркас серебро, обивка Тедди 10, (литой ППУ)
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