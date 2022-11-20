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Чехол на кровать VIOLETTA - фото 1

Чехол на кровать VIOLETTA

Артикул: CH-051-130
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чехол на кровать VIOLETTA

Высокое качество материала и изготовления позволяют использовать этот всепогодный чехол для уличной мебели в условиях низких температур. Ткань с покрытием, которое предотвращает промокание и отлично защищает от воздействия внешних факторов всю садовую мебель.

Защитный чехол для шезлонга-кровати VIOLETTA, влагонепроницаемый

Цвет: серый

Ткань: OXFORD

Размер: 200х120х100 см

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалткань
  • Вид чехлауниверсальные
  • Цветсерый

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