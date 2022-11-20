Характеристики товара
Описание
Чехол на кровать VIOLETTA
Высокое качество материала и изготовления позволяют использовать этот всепогодный чехол для уличной мебели в условиях низких температур. Ткань с покрытием, которое предотвращает промокание и отлично защищает от воздействия внешних факторов всю садовую мебель.
Защитный чехол для шезлонга-кровати VIOLETTA, влагонепроницаемый
Цвет: серый
Ткань: OXFORD
Размер: 200х120х100 см
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1200 мм
- Высота1000 мм
- Материалткань
- Вид чехлауниверсальные
- Цветсерый