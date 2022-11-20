Товар в корзине. Перейти
Чехол на качели - фото 1

Чехол на качели

Артикул: CH-051-150
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на кровать VIOLETTA
Чехол на кровать VIOLETTA
Следующий Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Чехол на кровать VIOLETTA

Характеристики товара

Описание

Чехол на качели

Высокое качество материала и изготовления позволяют использовать этот всепогодный чехол для деревянных качель в условиях низких температур. Ткань с покрытием, которое предотвращает промокание и отлично защищает от воздействия внешних факторов.

Защитный чехол для садовых качелей, влагонепроницаемый

Цвет: серый

Ткань: OXFORD

Размер: 259х147х230

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2590 мм
  • Глубина1470 мм
  • Высота2300 мм
  • Материалткань
  • Вид чехлауниверсальные
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
31

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
49

Чехол для стола 05, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
34

Чехол для стола 05, желтый

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
36

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
47

Чехол для стола 03, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
48

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
30

Чехол для стола 03, серо-голубой

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
43

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
34

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
36

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

С этим товаром покупают

Стул-кресло АлексНастоящее фото товара Стул-кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
62

Стул-кресло Алекс

Журнальный стол Терраса, 100х100Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
40

Журнальный стол Терраса, 100х100

Диван Napold, красно-коричневыйНастоящее фото товара Диван Napold, красно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
124 390
Оптовая цена
33

Диван Napold, красно-коричневый

Диван Batty, светло-голубойНастоящее фото товара Диван Batty, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена
49

Диван Batty, светло-голубой

Настоящее фото товара Стул Поло-М с мягкой вставкой на спинке из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
41

Стул Поло-М с мягкой вставкой на спинке из дерева

Пирамида Cool-SНастоящее фото товара Пирамида Cool-S, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
47

Пирамида Cool-S

Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге ХромНастоящее фото товара Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
35

Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге Хром

Другие товары из раздела другие

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
39

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
35

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
32

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
433

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
42

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
42

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
40

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Распродажа
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
125

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный