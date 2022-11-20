Характеристики товара
Описание
Чехол на качели
Высокое качество материала и изготовления позволяют использовать этот всепогодный чехол для деревянных качель в условиях низких температур. Ткань с покрытием, которое предотвращает промокание и отлично защищает от воздействия внешних факторов.
Защитный чехол для садовых качелей, влагонепроницаемый
Цвет: серый
Ткань: OXFORD
Размер: 259х147х230
Основные характеристики
- Ширина2590 мм
- Глубина1470 мм
- Высота2300 мм
- Материалткань
- Вид чехлауниверсальные
- Цветсерый