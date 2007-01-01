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Настоящее фото товара Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный
34 оценки
121 490
Товар в корзине. Перейти
Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный - фото 1Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный - фото 2Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный - фото 3Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный - фото 4Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный - фото 5

Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный

Артикул: CH-034-734
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Вес32 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки. Материал ножек:массив дуба тон массив дуба тон натуральный; Материал основания:массив дуба тон массив дуба тон натуральный; Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Вес32 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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