Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина600 мм
- Высота760 мм
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый
Cтол Лейпциг 110 см массив дуба, тон американский орех нью
Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740 х 670(1370) x755