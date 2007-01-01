Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
47 оценок
3 89041
6 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 1Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 2Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 3Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 4Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 5Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - фото 6Стул Самба производства ChiedoCover - видео 7
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

Артикул: CH-014-555
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный алый стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Обивка сиденья и спинки выполнена из прочной и долговечной экокожи, благодаря которой стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, белый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань - каркас в цвете БелыйБелый

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89024
7 680 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

43
Фотография товара Стул Сильвия АРМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Сильвия АРМ

58
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элис, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элис, хром, лен

50
  • черный
  • серый
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Стул Аверм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Аверм, черный

57
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул «Априори С», бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Априори С», бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул «Априори С», бежевый

53
  • Стул «Априори С» (ид 128)
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Стул Чиф шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф шоколад

48
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

51
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полубарное кресло Сохо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарное кресло Сохо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Полубарное кресло Сохо, черное

47
  • черный
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89045
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Фотография товара Стул барный Крюгер красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул барный Крюгер красный

43
  • красный
  • бежевый
  • коричневый
  • Стул барный КРЮГЕР, белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, бежевый

42
Фотография товара Стул Авенель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авенель, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Авенель

50
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Реальмон-28 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Реальмон-28, произведённого компанией ChiedoCover
10 8909
11 890 ₽Оптовая цена

Стул Реальмон-28

52
Фотография товара Стул барный Марк, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул барный Марк, кремовый

56
Настоящее фото товара Стул Рединг шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Рединг шоколад

40
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый

60
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Аверм, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аверм, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Аверм, кремовый

58
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена

Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое

57
  • белый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

55

Товар в корзине

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
от 3 890
6 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья с пластиковой спинкой
Деревянные стулья с пластиковой спинкой

Перейдите, чтобы узнать подробности