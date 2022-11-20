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Стул Такер, коричневый деревянный - фото 1Стул Такер, коричневый деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер, коричневый деревянный - фото 4Стул Такер, коричневый деревянный - фото 5Стул Такер, коричневый деревянный - фото 6

Стул Такер, коричневый деревянный

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Стул Такер, золото деревянный

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый

Варианты каркаса

Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, коричневый деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, коричневый деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер, цвет каркаса-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Такер, цвет каркаса-старинный орехФотография товара Стул Такер, цвет каркаса- светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Такер, цвет каркаса- светлый орехФотография товара Cтулья Такер, старинный орех от компании ChiedoCover.Cтулья Такер, старинный орехФотография товара Стул Такер, лак от компании ChiedoCover.Стул Такер, лакФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 1000 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 1000Фотография товара Стул Такер, патина, со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Такер, патина, со встроенной подушкойФотография товара Стул Такер деревянный, орех от компании ChiedoCover.Стул Такер деревянный, орех
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