Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина567 мм
- Глубина532 мм
- Высота743 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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