Товар в корзине. Перейти
Стул Flek, морская волна - фото 1Стул Flek, морская волна - фото 2Стул Flek, морская волна - фото 3Стул Flek, морская волна - фото 4

Стул Flek, морская волна

Артикул: CH-017-189
78 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Flek, бежевый
Фотография товара Стул Flek, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Flek, оранжевый
Фотография товара Стул Flek, оранжевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул в современном европейском стиле идеального качества. Стул выполнен из натурального бука, сиденье из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стул прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалбук, МДФ
  • Цветзеленый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки11 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела деревянные стулья

Товар в корзине

Стул Flek, морская волна
Стул Flek, морская волна
от 7 290
7 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности