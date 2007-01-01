Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone
5 оценок
11 690
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 1Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 2Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 3Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 4Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 5Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 6Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone - фото 7

Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone

Артикул: CH-081-690
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 45; Глубина - 55; Высота - 102; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1020 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Лекс, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Лекс

33
Фотография товара Стул Петоски-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Петоски-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Петоски-1

33
Фотография товара Стул КАПРИ 16-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул КАПРИ 16-1

38
Фотография товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад

41
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

45
Фотография товара Стул барный Аррас, ткань softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Аррас, ткань softness java, произведённого компанией ChiedoCover
48 290
Оптовая цена

Стул барный Аррас, ткань softness java

40
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Амадиу орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Амадиу орех

49
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Wisbone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wisbone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59030
17 790 ₽Оптовая цена

Стул Wisbone, черный

26
В наличии 109 шт.В пути 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bodram от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bodram, произведённого компанией ChiedoCover
14 59015
16 990 ₽

Стул Bodram

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый

42
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый

38
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

40
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Металлическая рамка 40х40 белый

35
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул КАБРИОЛЬ 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 10, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул КАБРИОЛЬ 10

53
Фотография товара Стул КАПРИ 21-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21-2, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 21-2

49
Фотография товара Стул барный Такер со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул барный Такер со встроенной подушкой

37
Фотография товара Стул Ува L, орех/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, орех/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, орех/ бежевый

33
Фотография товара Стул Ува N, серый/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, серый/ белый

83
Фотография товара Стул Cherlyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cherlyn, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Cherlyn

47
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба

13
Фотография товара Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый

6
Фотография товара Деревянный стул Токио 2 ткань 231 / светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Токио 2 ткань 231 / светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Деревянный стул Токио 2 ткань 231 / светлое дерево

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Деревянный стул Валтер дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Валтер дуб, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Деревянный стул Валтер дуб

10
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone
Деревянный стул Арлет белый / tenerife stone
11 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый

42
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности