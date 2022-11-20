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Стул Такер, серый деревянный - фото 1Стул Такер, серый деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер, серый деревянный - фото 4Стул Такер, серый деревянный - фото 5Стул Такер, серый деревянный - фото 6

Стул Такер, серый деревянный

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Стул Такер, синий деревянный
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Стул Такер, синий деревянный

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветсерый

Варианты каркаса

Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, серый деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, серый деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер, деревянный, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Стул Такер, деревянный, тёмно-серыйФотография товара Cтулья Такер, старинный орех от компании ChiedoCover.Cтулья Такер, старинный орехФотография товара Стул Такер, оттенок фистишка, RAL 6013 от компании ChiedoCover.Стул Такер, оттенок фистишка, RAL 6013Фотография товара Стулья Такер, серая эмаль, лак от компании ChiedoCover.Стулья Такер, серая эмаль, лакФотография товара Стол раздвижной, чёрный и стулья Такер от компании ChiedoCover.Стол раздвижной, чёрный и стулья ТакерФотография товара Стул Такер, синий от компании ChiedoCover.Стул Такер, синийФотография товара Стулья Такер, цветные от компании ChiedoCover.Стулья Такер, цветныеФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 1000 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 1000Фотография товара Стул Такер, патина, со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Такер, патина, со встроенной подушкойФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 4005 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 4005
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