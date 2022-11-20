Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина285 мм
- Высота700 мм
- Толщина профиля30х20; 20x20 мм
- Вес6,8 кг
- Материал сиденьямассив сосны 40 мм
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Стул Margo, серый
Стул Margo, чёрный
Стул Margo, белый
Стул Вартти
Стул Пуокио
Стул Пьер
Стул Калевала
Стул Алавиес
Стул Ниеми
Стул пластиковый Байкит
Стул Слинг барный, черный
Пододеяльник 1.5 сп 147x210 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 140гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник 2.0 сп 180x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий