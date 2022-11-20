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Стул Лофт-14

Артикул: CH-002-930
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина285 мм
  • Высота700 мм
  • Толщина профиля30х20; 20x20 мм
  • Вес6,8 кг
  • Материал сиденьямассив сосны 40 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Лофт-14 - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый

Стул Лофт-14 — выполненные заказы

Фотография товара Стул Лофт-14 от компании ChiedoCover.Стул Лофт-14Фотография товара Стул Лофт-14 и стул Лофт-1 от компании ChiedoCover.Стул Лофт-14 и стул Лофт-1
Все заказы

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