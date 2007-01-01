Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина630 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет