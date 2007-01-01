Характеристики товара
Описание
Ткань может быть предложена на выбор так же, как и цвет каркаса.
Поставляется в собранном виде. Стулья упакованы в воздушно-пузырчатую пленку.
Максимальная допустимая нагрузка до 130 кг.
Стоимость изделия зависит от ткани и цвета RAL.
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках. Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина540 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасабук
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет