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Стул Edge, бук

Артикул: CH-076-685
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Хаки бук сочетает в себе основание из массива бука, сиденье из гнутоклееной фанеры, облицованной тканью, и жёсткой спинки из берёзовой фанеры, облицованной шпоном бука.
Ткань может быть предложена на выбор так же, как и цвет каркаса.
Поставляется в собранном виде. Стулья упакованы в воздушно-пузырчатую пленку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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