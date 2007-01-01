Характеристики товара
Описание
Ткань может быть предложена на выбор так же, как и цвет каркаса.
Поставляется в собранном виде. Стулья упакованы в воздушно-пузырчатую пленку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасабук
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет