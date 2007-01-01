Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый
6 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 1Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 2Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 3Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 4Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 5Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый - фото 6
NEW

Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый

Артикул: CH-083-613
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота890/1020 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло сочетает пластиковую основу белого цвета и обивку из ткани яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Материал обивки – вельветовая ткань. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг.
Подлокотники и пятилучие – пластиковые, белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота890/1020 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья435/565 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьявельвет
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.71 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Милан 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Милан 1Х

13
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант синий

59
Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло поворотное Goida, черный, ретро-велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Goida, черный, ретро-велюр, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло поворотное Goida, черный, ретро-велюр

6
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло Бабби белый / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби белый / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Бабби белый / коричневый

9

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло Smart RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Кресло Smart RCH, черный

7
Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный

8
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло офисное TopChairs Core черный

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki

8
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Montana dark gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana dark gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana dark gray / white

12
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lintel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 190

Кресло компьютерное Lintel, черный

11

Товар в корзине

Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый
Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый
8 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Милан 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Милан 1Х

13
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант синий

59

Акции для вас

Новость от 07.11.2025 Черная пятница в ChiedoCover
Черная пятница в ChiedoCover

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности