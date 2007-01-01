Характеристики товара
Описание
Детское кресло с сочетанием белой пластиковой основы и обивки яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.
Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сидения.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг.
Подлокотники и пятилучие – пластиковые белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает нагрузку взрослого человека.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота895/1030 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья445/580 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветрозовый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.81 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет