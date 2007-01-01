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Настоящее фото товара Диван Феникс 2-местный с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Феникс 2-местный с комплектом подушек
15 оценок
25 79014
29 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Феникс 2-местный с комплектом подушек - фото 1
Распродажа

Диван Феникс 2-местный с комплектом подушек

Артикул: CH-068-833
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1220 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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