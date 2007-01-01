Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван глубокий Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван глубокий Флоу, серо- бежевый
15 оценок
56 290
Товар в корзине. Перейти
Диван глубокий Флоу, серо- бежевый - фото 1Диван глубокий Флоу, серо- бежевый - фото 2Диван глубокий Флоу, серо- бежевый - фото 3

Диван глубокий Флоу, серо- бежевый

Артикул: CH-074-281
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1384 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота722 мм
  • Вес56 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Уитни, белый
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван глубокий Флоу, темно- серый
Фотография товара Диван глубокий Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический глубокий диван Флоу имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет дивану адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические диваны Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн глубоких диванов Флоу позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Диван отлично подойдет для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция диванов Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1384 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота722 мм
  • Вес56 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1433 мм
  • Высота упаковки781 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки70 кг
  • Объём упаковки1.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит

42
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Диван пластиковый Coccolona, белый

37
Фотография товара Диван Мобор трехместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мобор трехместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван Мобор трехместный, серый

30
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Диван лофт Гленден

80
Фотография товара Диван Palermo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
56 790
Оптовая цена

Диван Palermo

13
Фотография товара Диван высокий без подлокотников Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван высокий без подлокотников Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена

Диван высокий без подлокотников Флоу, серо- бежевый

12
Фотография товара Диван Сантур двухместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур двухместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Диван Сантур двухместный, серый

8
Фотография товара Диван Сантур двухместный, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур двухместный, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Диван Сантур двухместный, светло-розовый

14
Фотография товара Диван Сантур трехместный, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, светло-розовый

14
Фотография товара Диван Гип двухместный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гип двухместный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Диван Гип двухместный, белый

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Руна, серый нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69042
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Руна, серый нью

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79014
8 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Victoria Ghost янтарный

26
В наличии 281 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 217 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Eames прозрачный, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames прозрачный, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Eames прозрачный, ножки хром

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Глит, окрашенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Глит, окрашенный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол Глит, окрашенный

38
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Флоу, белый

12
Фотография товара Стол складной Паттерн, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Паттерн, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стол складной Паттерн, темное дерево

35
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Лили Красный, пластиковый

46
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39

Другие товары из раздела диваны для улицы

Фотография товара Диван плетеный Хосе, тройной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван плетеный Хосе, тройной, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790

Диван плетеный Хосе, тройной

8
Настоящее фото товара Диван Nola, произведённого компанией ChiedoCover
47 490
Оптовая цена

Диван Nola

14
Фотография товара Диван Bianco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Bianco, произведённого компанией ChiedoCover
57 390
Оптовая цена

Диван Bianco

13
Фотография товара Диван высокий без подлокотников Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван высокий без подлокотников Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена

Диван высокий без подлокотников Флоу, темно- серый

11
Фотография товара Диван Сантур трехместный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, оранжевый

9
Фотография товара Диван Гидес четырехместный, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гидес четырехместный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Диван Гидес четырехместный, салатовый

8
Фотография товара Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Диван Гидес трехместный, экокожа пегасо, черный

10
Фотография товара Диван Блазз шестиместный, экокожа Пегасо, бежевый, ментоловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блазз шестиместный, экокожа Пегасо, бежевый, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
100 690

Диван Блазз шестиместный, экокожа Пегасо, бежевый, ментоловый

10
Фотография товара Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Диван Блазз пятиместный, экокожа Пегасо, синий

9
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый

12
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Диван глубокий Флоу, серо- бежевый
Диван глубокий Флоу, серо- бежевый
56 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Руна, серый нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69042
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Руна, серый нью

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79014
8 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Victoria Ghost янтарный

26
В наличии 281 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 217 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности