Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1670 мм
- Глубина670 мм
- Высота950 мм
- Материалискусственный ротанг
- Каркас диванаМеталл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора