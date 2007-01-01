Характеристики товара
Описание
Металлический глубокий диван Флоу имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет дивану адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.
Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические диваны Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Дизайн глубоких диванов Флоу позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Диван отлично подойдет для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция диванов Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1384 мм
- Глубина870 мм
- Высота722 мм
- Вес56 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1433 мм
- Высота упаковки781 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Вес упаковки70 кг
- Объём упаковки1.04 м3
- Изделия стопируютсяНет