Диван пластиковый Coccolona, белый

6 оценок

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Диван пластиковый Coccolona, белый

4.7
16 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина1410 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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