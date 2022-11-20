Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина940 мм
- Высота940 мм
- Вес26.8 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Диван Cosmo
Диван Magic
Диван Brave
Диван Ratio
Диван Alto
Диван Glory
Диван Bene
Диван Pride
Диван Optim
Модуль Portofino
Диван София линейный
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван-кровать двухместный Sydney
Диван-кровать Руфус
Плетеный диван Блэкрок, коричневый
Диван Каспер, 2-х местный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден