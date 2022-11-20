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Диван Мобор трехместный, серый - фото 1Диван Мобор трехместный, серый - фото 2

Диван Мобор трехместный, серый

Артикул: CH-049-631
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушки в комплекте

Материал подушек - нить сфера, полусфера


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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина940 мм
  • Высота940 мм
  • Вес26.8 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

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