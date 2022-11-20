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Диван ALLIANCE

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Диван HUSTON

Характеристики товара

Описание

Взаимозаменяемость - да

Модульный - да

Наполнитель - ремни (Италия), НПБ, высокоэластичный ППУ

Каркас - металлокаркас и фанера

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