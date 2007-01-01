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Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт, мрамор
39 оценок
10 09066
29 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Фуд-корт, мрамор - фото 1Стол Фуд-корт, мрамор - фото 2Стол Фуд-корт, мрамор - фото 3Стол Фуд-корт, мрамор - фото 4Стол Фуд-корт, мрамор - фото 5Стол Фуд-корт, мрамор - фото 6
Распродажа

Стол Фуд-корт, мрамор

Артикул: CH-032-053
39 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Фуд-корт 800х800 от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол фуд-корт, белый матовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств.

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание мраморной белой столешницы и фактурного черного основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницымрамор
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
800800750ЛДСП1610090
800800750HPL2212390
1600800750ЛДСП3212490
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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