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Стол Фуд-корт HPL мрамор - фото 1

Стол Фуд-корт HPL мрамор

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Стол Фуд-корт HPL мрамор Arpa TF-3166
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Стол Фуд-корт HPL мрамор Arpa TF-3166

Характеристики товара

Описание

Цена по акции действует при покупке стола с HPL пластиком в наличии

Стол Фуд-корт выполнен из стальных труб диаметром 16мм, и столешницы из прочного HPL пластика. Этот стол станет местом для прекрасного времяпрепровождения.
Для заказа выберите желаемый цвет столешницы и подстолья. Также данную модель возможно выполнить в других размерах.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина22 мм
  • Цветбелый, черный
  • Цвет столешницыБелый
  • Цвет подстольяЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

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