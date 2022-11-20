Характеристики товара
Описание
Цена по акции действует при покупке стола с HPL пластиком в наличии
Стол Фуд-корт выполнен из стальных труб диаметром 16мм, и столешницы из прочного HPL пластика. Этот стол станет местом для прекрасного времяпрепровождения.
Для заказа выберите желаемый цвет столешницы и подстолья. Также данную модель возможно выполнить в других размерах.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина22 мм
- Цветбелый, черный
- Цвет столешницыБелый
- Цвет подстольяЧерный
- Страна изготовленияРоссия