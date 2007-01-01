Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Modvanna — уют и стиль для вашего дома.
Особенности дизайна. Модель выполнена в современном стиле с элегантной серой велюровой обивкой. Прямые линии и компактные формы идеально подойдут как для небольших, так и для просторных помещений. Подлокотники округлой формы и декоративные подушки придают модели особый стиль. Черные металлические ножки придают легкость и изысканность внешнему виду, делая его подходящим для различных интерьерных решений.
Функциональность. Диван оснащен мягкими подушками, которые обеспечивают дополнительный комфорт при отдыхе, а также легко трансформируется в кровать, благодаря механизму евро-аккордеон. Механизм раскладки прост и надежен, гарантируя долговечность и удобство использования. Сочетание качественного наполнителя — комбинации ППУ и синтепона — создает идеальные условия для комфортного сиденья и отдыха, обеспечивая мягкость и поддержку.
Конструкция и материалы. Каркас выполнен из прочных материалов, таких как фанера, ДСП и ЛДСП, что обеспечивает долговечность и прочность. Наполнитель из ППУ и синтепона создает комфортное сиденье, а пружинный блок типа "змейка" усиливает удобство, поддерживая форму дивана и обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Область применения. Идеально подойдет для гостиной, кухни, загородного дома или квартиры. Его стильный и функциональный дизайн сделает его отличным выбором для создания уюта и современного стиля в любой комнате вашего дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1690 мм
- Глубина870 мм
- Высота800 мм
- Каркас диванаДерево
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1750 мм
- Высота упаковки920 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки61 кг
- Объём упаковки0.85 м3
- Изделия стопируютсяНет