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Диван-кровать прямой Modvanna, велюр, серый

Артикул: CH-077-951
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Modvanna — уют и стиль для вашего дома.

Особенности дизайна. Модель выполнена в современном стиле с элегантной серой велюровой обивкой. Прямые линии и компактные формы идеально подойдут как для небольших, так и для просторных помещений. Подлокотники округлой формы и декоративные подушки придают модели особый стиль. Черные металлические ножки придают легкость и изысканность внешнему виду, делая его подходящим для различных интерьерных решений.

Функциональность. Диван оснащен мягкими подушками, которые обеспечивают дополнительный комфорт при отдыхе, а также легко трансформируется в кровать, благодаря механизму евро-аккордеон. Механизм раскладки прост и надежен, гарантируя долговечность и удобство использования. Сочетание качественного наполнителя — комбинации ППУ и синтепона — создает идеальные условия для комфортного сиденья и отдыха, обеспечивая мягкость и поддержку.

Конструкция и материалы. Каркас выполнен из прочных материалов, таких как фанера, ДСП и ЛДСП, что обеспечивает долговечность и прочность. Наполнитель из ППУ и синтепона создает комфортное сиденье, а пружинный блок типа "змейка" усиливает удобство, поддерживая форму дивана и обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Область применения. Идеально подойдет для гостиной, кухни, загородного дома или квартиры. Его стильный и функциональный дизайн сделает его отличным выбором для создания уюта и современного стиля в любой комнате вашего дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1690 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота800 мм
  • Каркас диванаДерево
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1750 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.85 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Диван-кровать прямой Modvanna, велюр, серый
Диван-кровать прямой Modvanna, велюр, серый
63 690
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