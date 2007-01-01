Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф DD велюр серый
12 оценок
5 240
Товар в корзине. Перейти
Стул Бриф DD велюр серый - фото 1Стул Бриф DD велюр серый - фото 2Стул Бриф DD велюр серый - фото 3

Стул Бриф DD велюр серый

Артикул: CH-080-501
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Mint, синий, без отстрочки
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи пыльно-розовый

26
В наличии 113 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

26
Настоящее фото товара Стул Konnie серый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Стул Konnie серый

77
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Слинг вращающийся желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99051
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Слинг вращающийся желтый

26
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Одди, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр синий

26
Фотография товара Стул RS178 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RS178, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул RS178

94
Фотография товара Стул Franz, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franz, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franz, зеленый

91
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Рерум керамика, мрамор серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рерум керамика, мрамор серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Стол Рерум керамика, мрамор серый

15
Фотография товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

9
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89012
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
86 39039
139 690 ₽

Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

8
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Стол SELTA 200 Белый мрамор CA071, керамика / Дуб/Золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол SELTA 200 Белый мрамор CA071, керамика / Дуб/Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
89 39052
185 690 ₽

Стол SELTA 200 Белый мрамор CA071, керамика / Дуб/Золотой

13
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D90, белый

31
Фотография товара Стол деревянный Красидиано орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Bergen на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стол Bergen на металлокаркасе

38

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Prism, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, черный

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, капучино

13
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Adams, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 975

10
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Фотография товара Стул Lisbon, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lisbon, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
32 590
Оптовая цена

Стул Lisbon, серо- бежевый

12
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, серо- бежевый

14
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный

10
Фотография товара Стул Венский, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Венский, натуральный

7
Фотография товара Стул Бриф DD велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 240

Стул Бриф DD велюр тёмно-серый

7

Товар в корзине

Стул Бриф DD велюр серый
Стул Бриф DD велюр серый
5 240
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Рерум керамика, мрамор серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рерум керамика, мрамор серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Стол Рерум керамика, мрамор серый

15
Фотография товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

9
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89012
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности