Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес100 кг
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Люстра Лимб
Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Диван-кровать Эльд угловой
Кресло офисное Ross велюр розовый
Стойка Сет осока Колор
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден