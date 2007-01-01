Характеристики товара
Описание
Универсальный диван подлокотниками впишется в каждый интерьер.
Благодаря прочному металлическому каркасу он прослужит долго даже при повышенной нагрузке.
Черный цвет обивки, подчеркнутый черной металлической рамой, отсутствие лишних деталей и прямые линии делают диван оригинальным и стильным. На нем с комфортом разместятся 2 взрослых.
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина700 мм
- Высота700 мм
- Вес35 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1450 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки38 кг
- Объём упаковки0.82 м3
- Изделия стопируютсяНет