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Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Нью 7
88 оценок
19 49064
52 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
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Реальное изображение товара 3 Диван лофт Нью 7 производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Диван лофт Нью 7

Артикул: CH-003-919
88 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Универсальный диван подлокотниками впишется в каждый интерьер.

Благодаря прочному металлическому каркасу он прослужит долго даже при повышенной нагрузке.

Черный цвет обивки, подчеркнутый черной металлической рамой, отсутствие лишних деталей и прямые линии делают диван оригинальным и стильным. На нем с комфортом разместятся 2 взрослых.

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1450 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки38 кг
  • Объём упаковки0.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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