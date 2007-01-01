Характеристики товара
Описание
Кресло Теллинг — современный акцент для уюта и комфорта. Кресло Теллинг выполнено в современном минималистичном стиле с элементами лофта. Чёткие линии, лаконичная форма и тонкие металлические ножки создают визуальную лёгкость, а широкое сиденье и спинка добавляют уют. Благодаря универсальному дизайну кресло гармонично впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу кафе или лаунж-зоны. Обивка выполнена из ткани шенилл — мягкой и приятной на ощупь, обладающей высокой износостойкостью. Шенилл не выцветает на солнце, устойчив к истиранию и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Дополнительно ткань легко очищается, что делает кресло особенно практичным для ежедневного использования. Наполнитель из поролона обеспечивает комфортную посадку, а подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает его прочность и надежность. Кресло Теллинг поставляется уже в собранном виде и не требует дополнительной сборки. Достаточно просто установить его в нужном месте, чтобы наслаждаться удобством и стилем. Идеально подойдёт для гостиной, спальни, детской или домашнего кабинета, а также станет отличным решением для кафе, кофейни, ресторана или лаунж-зоны, создавая атмосферу уюта и расслабленности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Глубина785 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья325 мм
- Вес8.3 кг
- Материалметалл, фанера, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера
- Цветсерый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки770 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяНет