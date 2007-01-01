Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый
15 оценок
19 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 1Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 2Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 3Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 4Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 5Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 6Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 7

Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый

Артикул: CH-081-472
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Теллинг — современный акцент для уюта и комфорта. Кресло Теллинг выполнено в современном минималистичном стиле с элементами лофта. Чёткие линии, лаконичная форма и тонкие металлические ножки создают визуальную лёгкость, а широкое сиденье и спинка добавляют уют. Благодаря универсальному дизайну кресло гармонично впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу кафе или лаунж-зоны. Обивка выполнена из ткани шенилл — мягкой и приятной на ощупь, обладающей высокой износостойкостью. Шенилл не выцветает на солнце, устойчив к истиранию и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Дополнительно ткань легко очищается, что делает кресло особенно практичным для ежедневного использования. Наполнитель из поролона обеспечивает комфортную посадку, а подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает его прочность и надежность. Кресло Теллинг поставляется уже в собранном виде и не требует дополнительной сборки. Достаточно просто установить его в нужном месте, чтобы наслаждаться удобством и стилем. Идеально подойдёт для гостиной, спальни, детской или домашнего кабинета, а также станет отличным решением для кафе, кофейни, ресторана или лаунж-зоны, создавая атмосферу уюта и расслабленности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья325 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материалметалл, фанера, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Etna бежевое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna бежевое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna бежевое, основание черный металл

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna зеленое, основание черный металл

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna винное, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna винное, основание хром

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Кресло Теллинг шенилл серо-синий

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Essence, корица, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Essence, корица, черный, произведённого компанией ChiedoCover
60 690

Кресло Essence, корица, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Flint, раскладное, cерый, произведённого компанией ChiedoCover
128 390

Кресло Flint, раскладное, cерый

9
Настоящее фото товара Кресло Bow, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
101 590

Кресло Bow, бежевый

12
Настоящее фото товара Кресло Iridescence, раскладное, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
130 790

Кресло Iridescence, раскладное, темно-серый

15
Настоящее фото товара Кресло Finesse, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
128 390

Кресло Finesse, раскладное, бежевый

6
Фотография товара Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
78 190

Кресло для отдыха Dialectic, пепельный, черный

14

Товар в корзине

Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый
Кресло Теллинг шенилл серо-бежевый
19 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности