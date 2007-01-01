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Настоящее фото товара Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные
6 оценок
3 890
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Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные - фото 1Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные - фото 2Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные - фото 3Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные - фото 4Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные - фото 5

Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные

Артикул: CH-087-984
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Тиури— это стильное, современное решение для кухни, в котором сочетаются технологичность, эстетика премиум-класса и практичность повседневного использования. Создан в России, разработан для тех, кто ценит порядок, долговечность и современный дизайн

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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