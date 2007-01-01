Характеристики товара
Описание
Диван Бизнес — практичное и стильное решение для лобби, зоны ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Его строгий, геометричный силуэт и лаконичные линии поддерживают современную эстетику и легко сочетаются с разными интерьерными концепциями.
Удобная посадка и продуманная эргономика делают отдых комфортным: мягкая спинка помогает расслабиться, а подлокотники дают дополнительную опору. Приподнятая конструкция на устойчивых опорах визуально облегчает модель и упрощает уборку, что особенно важно в заведениях с высокой проходимостью.
Ключевые преимущества:
• Надёжность для заведений: рассчитан на постоянное использование и высокую проходимость.
• Лёгкость в уходе: практичная обивка быстро очищается от загрязнений.
• Современный дизайн: строгая форма и лаконичные детали подчеркивают стиль пространства.
• Комфорт для гостей: мягкая спинка и подлокотники обеспечивают удобную посадку.
• Практичность в эксплуатации: опоры упрощают уборку и помогают поддерживать аккуратный вид зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1480 мм
- Глубина810 мм
- Высота740 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет