Товар в корзине. Перейти
Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево - фото 1Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево - фото 2

Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево

Артикул: CH-053-003
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Фотография товара Стол Сарагоса темный квадрат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Barrel 110-145*70 дуб Ка/белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Barrel 110-145*70 дуб Ка/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стол Barrel 110-145*70 дуб Ка/белый

49
Фотография товара Стол обеденный Тезер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Фотография товара Стол раскладной Tempio, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Tempio, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол раскладной Tempio, орех

40
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см, произведённого компанией ChiedoCover
25 9901
26 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см

45
Фотография товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый

42
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга T197BT/Y137C-W56 Light brown (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга T197BT/Y137C-W56 Light brown (4+1)

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Фрейк, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 15 шт.
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Комплект уличной мебели Престиж

36
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный

5
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Фотография товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол Фин 140 Черный, стекло/ Черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фин 140 Черный, стекло/ Черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стол Фин 140 Черный, стекло/ Черный каркас

40
Распродажа
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп

35
Фотография товара Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена

Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый

41
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от101 3908
109 380 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной

38
Фотография товара Стол стеклянный Sondal 160 см черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Sondal 160 см черный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена

Стол стеклянный Sondal 160 см черный

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный

38
Настоящее фото товара Стол Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стол Аврора

15
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99024
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди К 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29016
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Орех/Слоновая кость

5
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29016
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево
Стол Сканди К 100, Слоновая кость/Натуральное дерево
от 24 290
28 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.