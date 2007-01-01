Характеристики товара
Описание
Диван из искусственного ротанга «Гляссе» оснащен каркасом из алюминия, оплетенного круглым искусственным ротангом коричневого цвета. Подушки и матрас со съёмными чехлами, обработаны влагоотталкивающими средствами, подлежат машинной стирке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Глубина880 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес30,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки1920 мм
- Вес упаковки32 кг
- Объём упаковки1.73 м3
- Изделия стопируютсяНет