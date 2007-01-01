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Гляссе диван трехместный из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Гляссе диван трехместный из искусственного ротанга, коричневый - фото 2
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Гляссе диван трехместный из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-063
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван из искусственного ротанга «Гляссе» оснащен каркасом из алюминия, оплетенного круглым искусственным ротангом коричневого цвета. Подушки и матрас со съёмными чехлами, обработаны влагоотталкивающими средствами, подлежат машинной стирке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес30,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки1920 мм
  • Вес упаковки32 кг
  • Объём упаковки1.73 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Гляссе диван трехместный из искусственного ротанга, коричневый
Гляссе диван трехместный из искусственного ротанга, коричневый
111 390
В корзине

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