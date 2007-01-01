Товар в корзине. Перейти
Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый - фото 1Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый - фото 2
NEW

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый

Артикул: CH-077-415
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Фотография товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Садовый стол «Сан Ремо» для обустройства летней веранды ресторана или зоны отдыха в саду. Выполнен в современном минималистичном стиле.Подстолье изготовлено из легкого алюминия, окрашенного в темно-серый цвет износостойкой порошковой краской, столешница – из композитного материала ДПК серого цвета.Благодаря использованию прочных материалов стол долгое время будет служить на открытом воздухе и не потеряет своего изначального вида.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота650 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1510 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы для кейтеринга

Товар в корзине

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый
Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый
66 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.