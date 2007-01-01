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Настоящее фото товара Кресло Нью 6, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Нью 6, лофт
39 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Нью 6, лофт

Артикул: CH-050-214
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Нью 6: минимализм и функциональность для бизнес-пространств

Современный дизайн с акцентом на практичность
Кресло Нью 6 воплощает принципы современного минимализма с безупречной геометрией форм. Его металлический каркас из чёрных квадратных труб создаёт эффектный индустриальный образ, а открытая конструкция из горизонтальных планок придаёт лёгкость и воздушность. Идеальное решение для ресторанов, коворкингов и офисных пространств, где важны стиль и функциональность.

Ключевые преимущества:


  • Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию
  • Геометричный дизайн легко вписывается в интерьеры лофт, минимализм и хай-тек
  • Универсальность использования - подходит как для помещений, так и для летних террас
  • Простота в уходе - отсутствие текстиля и мягких элементов упрощает обслуживание

Выбирайте Нью 6 для мест, где важны лаконичность, качество и современная эстетика. Это кресло, которое работает на ваш имидж!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Профиль каркаса30х30 мм
  • Вес17.7 кг
  • Материалметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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