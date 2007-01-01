Характеристики товара
Описание
Кресло Нью 6: минимализм и функциональность для бизнес-пространств
Современный дизайн с акцентом на практичность
Кресло Нью 6 воплощает принципы современного минимализма с безупречной геометрией форм. Его металлический каркас из чёрных квадратных труб создаёт эффектный индустриальный образ, а открытая конструкция из горизонтальных планок придаёт лёгкость и воздушность. Идеальное решение для ресторанов, коворкингов и офисных пространств, где важны стиль и функциональность.
- Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию
- Геометричный дизайн легко вписывается в интерьеры лофт, минимализм и хай-тек
- Универсальность использования - подходит как для помещений, так и для летних террас
- Простота в уходе - отсутствие текстиля и мягких элементов упрощает обслуживание
Выбирайте Нью 6 для мест, где важны лаконичность, качество и современная эстетика. Это кресло, которое работает на ваш имидж!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина700 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья650 мм
- Профиль каркаса30х30 мм
- Вес17.7 кг
- Материалметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет